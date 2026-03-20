Scotland track earns several first-place finishes

Exchange Report
in ,
LAURINBURG — Here are the results from Thursday’s Scotland track and field first-place finishers at the Tri-County Conference Meet No. 3.

Boys

Andre McNeil— Long Jump

Jalen Harris—110-meter hurdles

Mike McLean—100-meters, 200-meters

Zakir Muhammad—400-meter

4×100 Relay

Jett Ganus, Matthew Carter, Jordan McLean, Mike McLean

4×200 Relay

Andre McNeil, Ja’kari Monley, Tanarvis Graham, Matthew Carter

4×400 Relay

Mike McLean, Zakir Muhammad, Ja’kari Monley, Matthew Carter

Girls

Camiree Campbell— Long Jump, 100-meter

Janiyla McBryde— 200-meter

Latia Williams—100-meter hurdles

