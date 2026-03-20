Scotland track earns several first-place finishes

LAURINBURG — Here are the results from Thursday’s Scotland track and field first-place finishers at the Tri-County Conference Meet No. 3.
Boys
Andre McNeil— Long Jump
Jalen Harris—110-meter hurdles
Mike McLean—100-meters, 200-meters
Zakir Muhammad—400-meter
4×100 Relay
Jett Ganus, Matthew Carter, Jordan McLean, Mike McLean
4×200 Relay
Andre McNeil, Ja’kari Monley, Tanarvis Graham, Matthew Carter
4×400 Relay
Mike McLean, Zakir Muhammad, Ja’kari Monley, Matthew Carter
Girls
Camiree Campbell— Long Jump, 100-meter
Janiyla McBryde— 200-meter
Latia Williams—100-meter hurdles
