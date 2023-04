LAURINBURG — The following are the reported health code ratings from the Scotland County Health Department. The ratings are provided however the violations are not listed.

January:

• Jan. 6: Nics Pic Kwik Deli #7, 7479 Hwy 74 Business W., Laurinburg, 93.5

• Jan. 6: Burger King, 1420 S. Main St., Laurinburg, 97.0

• Jan. 9: Jerry’s Deli and Grill, 11990 Hasty Rd., Laurinburg, 96.0

• Jan. 9: Wendy’s, 1650 South Main St., Laurinburg, 96.5

• Jan. 10: Southern Cuts Butcher Shop, 217 S. Main St., Laurinburg, 96.5

• Jan. 10: Zaxby’s, 905 US Hwy 401, Laurinburg, 95.5

• Jan. 12: Boneyard BAR-B-Q Grill, 24520 Main St, Wagram, 92.0

• Jan. 12: Little Fugi Grill, 894 Hwy 401 S Bypass, Laurinburg, 98.0

• Jan. 12: Walmart Deli, 910 Hwy 401 South Bypass, Laurinburg, 97.0

• Jan. 12: Wagram Nutrition Site, 22080 McKay St., Wagram, 99.0

• Jan. 13: Miyako Asian Bistro, 1225 South Main St., Laurinburg, 96.5

• Jan. 15: Jesse’s Pizza and Subs, 201 N. Main St., Laurinburg, 95.5

• Jan. 16: Asashi Japanese Cuisine, 1693 S. Main St., Laurinburg, 96.5

• Jan. 18: Graham’s Buffet, 1609 Hwy 15-401Bypass, Laurinburg, 94.0

• Jan. 18: Food Lion North, 1108 Aberdeen Rd., Laurinburg, 97.0

• Jan. 18: Food Lion North Deli, 1108 Aberdeen Rd., Laurinburg, 97.0

• Jan. 18: La Familia Mexican Restaurant, 1666-B S. Main St., Laurinburg, 96.0

• Jan. 19: Kentucky Fried Chicken, 1513 S. Main St., Laurinburg, 97.0

• Jan. 19: Sneads Grove Convenience Store, 20501 Sneads Grove Rd., Laurel Hill, 96.0

• Jan. 19: Captain Larry’s Seafood & Steaks, 124 Ford Drive, Laurinburg, 91.5

• Jan. 20: Food Lion #690 Produce, 1301 Scotland Crossing Drive, Laurinburg, 98.5

• Jan. 20: Food Lion #690 Deli, 1301 Scotland Crossing Drive, Laurinburg, 96.5

• Jan. 20: Food Lion South 1301, Scotland Crossing Drive, Laurinburg, 97.5

• Jan. 23: Fore’s Family Restaurant, 215 South Main St., Laurinburg, 93.5

• Jan. 23: Wagram School Cafeteria, 24081 N. Main St., Wagram, 95.0

• Jan. 24: Shaw School Cafeteria, 18700 Old Wire Rd., Laurinburg, 96.0

• Jan. 24: Deer Croft Grill, 30000 Deercroft Crossing, Wagram, 91.5

• Jan. 24: Smithfield’s Chicken and Bar-B-Q, 402 Plaza Rd., Laurinburg, 97.5

• Jan. 25: Nic Pic Kwik Deli #1, 17341 Aberdeen Rd., Laurinburg, 93.5

• Jan. 26: Greek Village, 1365 Scotland Crossing, Laurinburg, 94.0

• Jan. 28: Nicky’s Stop-N-Shop, 7900 Hasty Rd., Laurinburg, 96.0

• Jan. 31: Chick-FIL-A FSU #4450, 914 S. Main St., Laurinburg, 97.0

February:

• Feb. 1: Arby’s, 278 1400 S. Main St., Laurinburg, 97.5

• Feb. 1: Spring Hill Middle School Cafe’, 22801 Airbase Rd., Wagram, 96.5

• Feb. 2: Scotland High School Cafeteria, 1000 W. Church St., Laurinburg, 96.5

• Feb. 2: Bag Piper Restaurant, 1000 W. Church St, Laurinburg, 96.5

• Feb. 3: Nics Kwik Deli #9, 11761 McColl Rd., Laurinburg, 96.5

• Feb. 3: Taco Bell, 1306 Scotland Crossing Drive, Laurinburg, 96.0

• Feb. 6: Rosa’s Grill, 16440 Andrew Jackson Hwy., Laurinburg, 94.5

• Feb. 7: Waffle House, 1302 Scotland Crossing Drive, Laurinburg, 92.5

• Feb. 8: Mi Casita Mexican Restaurant, 1797 South Main St., Laurinburg, 92.0

• Feb. 10: Papa Johns Pizza, 1640 South Main St., Laurinburg, 94.5

• Feb. 10: Speedway #2, 1425 South Main St., Laurinburg, 97.5

• Feb. 13: Golden Run, 1327 Scotland Crossing Drive, Laurinburg, 87.0

• Feb. 13: McDuff’s, 1709 Hwy 401 South, Laurinburg, 92.5

• Feb. 13: Prestwick Village Cafeteria, 1000 Johns Rd., Laurinburg, 95.0

• Feb. 14: Golden Coral, 904 US 401 Bypass, Laurinburg, 95.5

• Feb. 15: South Johnson Elementary School Cafeteria, 13100 Old Johns Rd., Laurinburg, 97.5

• Feb. 17: Jin Jin Chinese Restaurant, 150 S. Main St., Laurinburg, 93.5

• Feb. 18: Krazy Kuzzins’ Concessions, 215 S. Main St., Laurinburg, 97.5

• Feb. 20: Little Ceasar’s Pizza, 903 C US 401, Laurinburg, 94.5

• Feb. 20: Pizza Inn, 1227 South Main St., Laurinburg, 94.0

• Feb. 20: Rail Road Bar and Grill, 102 South Main St., Laurinburg, 91.5

• Feb. 21: Jersey Mike’s, 12250 McColl Rd., Laurinburg, 95.5

• Feb. 21: Sycamore Lane School Cafeteria, 2100 Sycamore Lane, Laurinburg, 97.5

• Feb. 21: Subway, 901 US Hwy 401 South, Laurinburg, 97.0

• Feb. 22: Scotia Village Cafe, 2200 Elm Ave., Laurinburg, 98.5

• Feb. 23: Biscuitville, 1312 S. Main St., Laurinburg, 97.5

• Feb. 23: Starbucks, 892 Hwy 401 Bypass South, Laurinburg, 97.5

• Feb. 23: Speedway #1, 1205 West Church St., Laurinburg, 97.0

• Feb. 24: Hardees, 1675 S. Main St., Laurinburg, 97.5

• Feb. 24: Subway, 1678 South Main St., Laurinburg, 93.5

• Feb. 27: Sam’s Grocery, 9740 Andrew Jackson Hwy., Laurel Hill, 96.0

• Feb. 27: Subway, 9811 Andrew Jackson Hwy, Laurel Hill, 94.5

• Feb. 27: Firehouse Subs, 890 US HWY 401 Bypass, Laurinburg, 94.5

• Feb. 28: Dunkin Donuts & Baskin Robins, 1201 S. Main St., Laurinburg, 97.0

• Feb. 28: Dominos MFU #2, 1712 US 401 South Bypass, Laurinburg, 97.5

March:

• March 1: Mamie’s Drive-in, 9460 Andrew Jackson Hwy, Laurinburg, 98.0

• March 1: Hardee’s, 9760 Andrew Jackson Hwy, Laurel Hill, 96.5

• March 3: Laurinburg Food Mart, 1201 Produce Market Rd., Laurinburg, 87.5

• March 6: General McArthur, 13661 Barnes Bridge Rd., Laurinburg,

91.0

• March 8: Carlie C’s Produce, 1688 S. Main St., Laurinburg, 98.0

• March 8: Carlie C’s Deli, 1688 S. Main St., Laurinburg, 93.5

• March 8: Carlie C’s Meat Department, 1688 S. Main St., Laurinburg, 98.0

• March 8: Dominos Pizza, 1676 S. Main St., Laurinburg, 98.0

• March 9: Southern Way Catering, 4440 Main St., Gibson, 94.0

• March 13: Pipers We Proudly Serve, 1700 Dogwood Mile, Laurinburg, 95.0

• March 13: Piggly Wiggly, East Church St., Laurinbug, 92.0

• March 14: Nics Pic Kwik Deli #8, 12001 McColl Rd., Laurinburg, 92.0

• March 14: Captain D’s Seafood, S. Main St., Laurinburg, 94.0

• March 15: Nics Pic Kwik Deli #3, 24381 Main St., Laurinburg, 94.0

• March 15: T & J Grill, 24840 Main St., Wagram, 94.5

• March 15: A Little Old Fashioned Bakery and Catering, 110 A East Church St., Laurinburg 98.5

• March 16: McDonald’s, 1204 S. Main St., Laurinburg, 94.0

• March 17: Cook Out, 1304 Scotland Crossing Drive, Laurinburg, 94.0

• March 21: Scotland County Early College Cafeteria, 615 W. Covington St., Laurinburg, 98.5