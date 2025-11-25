Courtesy Photo

LAURINBURG —Scotland High Football All-Conference Honors

Conference Defensive Player of the Year

  • Kymani Atiles

Defensive First-team All-Conference

  • Jesse Clifton
  • Keson McNair
  • Shylan Harrell

Offensive First-team All-Conference

  • Jeremiah Reynolds
  • Tyjurian White
  • Samier Pate

Offensive Second-team All-Conference

  • Jeremiah Nichols
  • Isaiah Marshall

Defensive Second-team All-Conference

  • RJ Bethea
  • Jayden Roland

Honorable mention All-Conference

  • Nasiah McLean
  • Tre’millian Griffin
  • Uriah Clark
  • Michael McLean
  • Wyatt Locklear
  • Braxton Hildreth
  • Rasheme Wilkerson
  • Braedon Wallace
  • Ja’kari Monley
  • Jordan McLean

