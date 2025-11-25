LAURINBURG —Scotland High Football All-Conference Honors
Conference Defensive Player of the Year
- Kymani Atiles
Defensive First-team All-Conference
- Jesse Clifton
- Keson McNair
- Shylan Harrell
Offensive First-team All-Conference
- Jeremiah Reynolds
- Tyjurian White
- Samier Pate
Offensive Second-team All-Conference
- Jeremiah Nichols
- Isaiah Marshall
Defensive Second-team All-Conference
- RJ Bethea
- Jayden Roland
Honorable mention All-Conference
- Nasiah McLean
- Tre’millian Griffin
- Uriah Clark
- Michael McLean
- Wyatt Locklear
- Braxton Hildreth
- Rasheme Wilkerson
- Braedon Wallace
- Ja’kari Monley
- Jordan McLean
