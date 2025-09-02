LAURINBURG — This week in Scotland High School Sports.

Monday, Sept. 1

-Labor Day

Tuesday, Sept. 2

-Cross Country at Gray’s Creek, 4:30 p.m.

-Varsity Soccer vs. Douglas Byrd (home), 6 p.m.

Wednesday, Sept. 3

-Tennis at Terry Sandford, 4 p.m.

-JV Volleyball vs. Seventy-First (home), 5 p.m.

-Varsity Volleyball vs. Seventy-First (home), 6 p.m.

Thursday, Sept. 4

-JV Volleyball vs. Richmond (home), 5 p.m.

-Varsity Volleyball vs. Richmond (home), 6 p.m.

-Varsity Soccer vs. Westover (home), 6 p.m.

-JV Football vs. Ashley (home), 6:30 p.m.

Friday, Sept. 5

-Varsity Football at Ashley, 7 p.m.