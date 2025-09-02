LAURINBURG — This week in Scotland High School Sports.
Monday, Sept. 1
-Labor Day
Tuesday, Sept. 2
-Cross Country at Gray’s Creek, 4:30 p.m.
-Varsity Soccer vs. Douglas Byrd (home), 6 p.m.
Wednesday, Sept. 3
-Tennis at Terry Sandford, 4 p.m.
-JV Volleyball vs. Seventy-First (home), 5 p.m.
-Varsity Volleyball vs. Seventy-First (home), 6 p.m.
Thursday, Sept. 4
-JV Volleyball vs. Richmond (home), 5 p.m.
-Varsity Volleyball vs. Richmond (home), 6 p.m.
-Varsity Soccer vs. Westover (home), 6 p.m.
-JV Football vs. Ashley (home), 6:30 p.m.
Friday, Sept. 5
-Varsity Football at Ashley, 7 p.m.