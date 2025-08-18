LAURINBURG —The time is now in Scotland County. This week, Scotland High School officially begins its athletic season.
Monday, Aug.18
-Tennis: at Whiteville, 4 p.m.
Tuesday, Aug.19
-JV Volleyball: at South View, 5 p.m.
-Varsity Volleyball: at South View, 6:30 p.m.
-JV Soccer: vs St.Paul’s (home), 5 p.m.
-Varsity Soccer: vs St.Paul’s (home), 7 p.m.
Wednesday, Aug.20
-JV Volleyball: vs 71st (home), 5 p.m.
-Varsity Volleyball: vs 71st (home), 6 p.m.
Thursday, Aug.21
-Varsity Soccer: vs 71st (home), 6 p.m.
Friday, Aug.22
-Varsity Football: vs Dillon (home), 7 p.m.