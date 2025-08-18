LAURINBURG —The time is now in Scotland County. This week, Scotland High School officially begins its athletic season.

Monday, Aug.18

-Tennis: at Whiteville, 4 p.m.

Tuesday, Aug.19

-JV Volleyball: at South View, 5 p.m.

-Varsity Volleyball: at South View, 6:30 p.m.

-JV Soccer: vs St.Paul’s (home), 5 p.m.

-Varsity Soccer: vs St.Paul’s (home), 7 p.m.

Wednesday, Aug.20

-JV Volleyball: vs 71st (home), 5 p.m.

-Varsity Volleyball: vs 71st (home), 6 p.m.

Thursday, Aug.21

-Varsity Soccer: vs 71st (home), 6 p.m.

Friday, Aug.22

-Varsity Football: vs Dillon (home), 7 p.m.