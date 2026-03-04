SCOTLAND COUNTY SHERIFF – REP (VOTE FOR 1)

Precincts Reported: 7 of 7

Jason Butler, 1,135, 51.76%

Chris Strickland, 750, 34.20%

Ronnie Ivey, 274, 12.49%

David Monte, 34, 1.55%

SCOTLAND COUNTY CLERK OF SUPERIOR COURT – DEM (VOTE FOR 1)

Precincts Reported: 7 of 7

W. Phillip McRae, 1,869, 75.76%

Addie Pratt, 598, 24.24%

SCOTLAND COUNTY BOARD OF EDUCATION STEWARTSVILLE TWP – DEM (VOTE FOR 2)

Precincts Reported: 7 of 7

Loretta McNeil, 1,624, 40.40%

Daniel Jermaine Dockery, 1,555, 38.68%

Lauran Ashley Ward, 436, 10.85%

Ryan K. Spangler, 405, 10.07%

SCOTLAND COUNTY BOARD OF EDUCATION STEWARTSVILLE TWP – REP (VOTE FOR 2)

Precincts Reported: 7 of 7

Jason Clark, 1,303, 46.03%

Jacob E. Pate, 965, 34.09%

Charles Myron Livingston II, 563, 19.89%

SCOTLAND COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS STEWARTSVILLE TWP – REP (VOTE FOR 2)

Precincts Reported: 7 of 7

Tim Ivey, 1,412, 47.00%

Randy Johnson, 1,167, 38.85%

Judy M. Lisenby, 425, 14.15%

SCOTLAND COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS SPRING HILL TWP – REP (VOTE FOR 1)

Precincts Reported: 7 of 7

Bo Frizzell, 1,353, 63.73%

Jimmy Watts, 770, 36.27%