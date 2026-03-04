SCOTLAND COUNTY SHERIFF – REP (VOTE FOR 1)
Precincts Reported: 7 of 7
Jason Butler, 1,135, 51.76%
Chris Strickland, 750, 34.20%
Ronnie Ivey, 274, 12.49%
David Monte, 34, 1.55%
SCOTLAND COUNTY CLERK OF SUPERIOR COURT – DEM (VOTE FOR 1)
Precincts Reported: 7 of 7
W. Phillip McRae, 1,869, 75.76%
Addie Pratt, 598, 24.24%
SCOTLAND COUNTY BOARD OF EDUCATION STEWARTSVILLE TWP – DEM (VOTE FOR 2)
Precincts Reported: 7 of 7
Loretta McNeil, 1,624, 40.40%
Daniel Jermaine Dockery, 1,555, 38.68%
Lauran Ashley Ward, 436, 10.85%
Ryan K. Spangler, 405, 10.07%
SCOTLAND COUNTY BOARD OF EDUCATION STEWARTSVILLE TWP – REP (VOTE FOR 2)
Precincts Reported: 7 of 7
Jason Clark, 1,303, 46.03%
Jacob E. Pate, 965, 34.09%
Charles Myron Livingston II, 563, 19.89%
SCOTLAND COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS STEWARTSVILLE TWP – REP (VOTE FOR 2)
Precincts Reported: 7 of 7
Tim Ivey, 1,412, 47.00%
Randy Johnson, 1,167, 38.85%
Judy M. Lisenby, 425, 14.15%
SCOTLAND COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS SPRING HILL TWP – REP (VOTE FOR 1)
Precincts Reported: 7 of 7
Bo Frizzell, 1,353, 63.73%
Jimmy Watts, 770, 36.27%