LAURINBURG — Scotland County's own Kaden Hunsucker has signed to play baseball at Erskine College next year. Here are photos from his signing day.