RichmondCC announces honor lists for 2026 spring semester

HAMLET — Richmond Community College has announced its honor lists for the 2026 spring semester, recognizing students who earned academic distinction.
The President’s List includes students who earned a 4.0 grade-point average by receiving an “A” in all courses while carrying at least six semester credit hours, excluding developmental credits. The Dean’s List includes students who earned at least a 3.50 grade-point average with no grade lower than a “B” while carrying at least six semester credit hours, excluding developmental credits.
From Scotland County, there are 112 students on the President’s List and 108 students on the Dean’s List.
On the President’s List, Scotland County students include: Tomas Avila-Torres, Carson Bailey, Seddrick Baldwin, Malina Balyan, Briana Baucum, Georgetta Bazen, Missy Blue, Sjeanna Blueford, Annsley Bodiford, Alyxandria Bowen, Katie Brisson, Lydia Brown, Robin Brown, Lailah Bui, Emmagrace Byrd, Madison Byrd, Amaryia Carmichael, Diana Castillo Sampayo, Janet Chavis, Jordan Cheek, Jayden Cooper, Nathan Cornelius, Jordyn Corner, Ariana Council, Breyondra Covington, Cameron Cummings, Shaneekqua David, Madison Deberry, Nikita DeBerry, Patrick Deberry, Skyler Drennan, Kristy Driggers, Kaitlyn Dutch, Ava Edgy, MacKenzie Elvis, Alexyss Emanuel, Taylor Epps, Rochelle Everette, Riley Fedak, Calanyi Ferguson, Peyton Fields, Carolyn Flores, Ava Guinn, Stacy Gunter, Caleb Hall, Aliyah Harrington, Victoria Hatch, Maria Hernandez, Caroline Hicks, Meleah Hnem, Landon Horne, Cooper Hummel, Natalee Jackson, Hayley Jacobs, Meah Johnson, McKinnley Jones, Paxton Kirkley, Robert Kirkley, La’paris Knight, Connor Kowaleski, Mark Labib, Braxton Lett, Dakota Locklear, Jesnee Locklear, Kaylen Locklear, Kyra Locklear, McKayla Locklear, Ashley Lopez, Cierra Malloy, Jayden McCallum, James McColl, Raygen McCoy, Tatiana McInnis, Eva McLean, Iesha McLean, Shemaiah McLean, Jasmine McMillian, Jesse McNeill, Maddox McNickle, Owen McRae, Sharon Millen, Nahaven Monte, Jazzman Murphy, Hailey Odom, Norman Odom, Joni Oneal, Misty Oxendine, John Parham, Diya Patel, Stephanie Patterson, Kamyha Pegues Campbell, Rosemary Peters, Charis Pierce, Adrian Pittman, Michael Poythress, Brianna Quick, Isabella Quick, Rylie Rankin, Addison Ratley, Alecia Ratliff, Jennifer Revels, Autumn Robinson, Ameliah RosKyla Sanchez, Antanijah Smith, Calley Smith, Finley Smith, Madison Smith, Cierra Spinks, D’Andra Spinks, Cadence Stone, Nyvaira Streeter, Mila Strickland, Brendon Stubbs, Jakiyia Terry, Anna Varner, Isis Verbal, Vincent Verbal, Eliana Villela, Kevin Vo, Jordyn Walker, Christopher Walters, Coreyonna Walters, Marley Ward, Kimberly Williams, Shirley Williams, Lakesha Young, Eric Zheng and Karen Zheng.
On the Dean’s List, Scotland County students include: Addison Anderson, Jaqueitta Anderson, Kaali Anderson, Anala Balyan, Cedric Bizzell, Tanika Blackmon, Adalyn Blackwell, Alyissa Blanks, Clifford Bostick, Analeesa Bowman, Garrett Boyer, Tasha Bridges, Mickenna Bristow, Tracie Brown, Marquel Bryant, Ava Bullock, Hanna Chavis, Uriah Clark, Jazzalin Cline, Rexella Conroy, Benjamin Cook, Nilayziah Cooper, Lavazia Covington, Sariyah Covington, Leslie Craddock, Andrew Creed, Raylla Cromartie, Briana Deberry, Caden Dial, Caison Dial, Brianna Dutch, Cloe Edwards, Harleigh Faulk, Troy Ganus, Malerie Gholson, Casie Gibson, Juwon Graham, Samyah Hannan, Caynon Haywood, Shonna Heffner, Ethan Hicks, Collin Hill, Alexis Hunt, Jackson Hyatt, Addison Inman, Jacqueline Jackson, Stacy Jackson, Paula Jacobs, Ava Jones, Kaydee Jones, Cajari Laws, Grayson Leviner, Jakobe Livingston, Dakota Locklear, Jaylen Locklear, Jayden Malloy, Jazmine Malloy, Dewayna Manning, Berenice Martinez, Tytan McCallum, Kelvin McCoy, Teyona McKay, Melissa Medlin, Joshua Monroe, Parker Moody, M. Morrison, Hausan Munley, Thornton Nguyen, Janet Norton, Kinsley Norton, Cynthia Nwachukwu, Alias Odom, Jaden Oliver, Blaise Pacheco Osorto, Shondrea Parker, Om Patel, Kershaun Patterson, Zoi Pegues, Quintin Pond, Stephen Proctor, David Pruitte, Kaylee Quick, Shi Robinson, Shauna Rodriguez, Aniyah Rush, Allison Sanders, Cadyn Scott, Kamryn Shaw, Shylon Sheffield, Ariana Smith, Halee Snell, Jude Stone, Mikayla Strickland, Andrew Stubbsbarnette, Hannah Stubbs-Barnette, Makenna Taylor, Shayla Thompson, Zhymia Thompson, Richard Turnage, Anna Ward, Nathan Weeks, Christopher White, Adriana Williams, Kimber Willis, Alexis Wyke, Paul Yarbrough and Adrian York.
