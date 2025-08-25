LAURINBURG —This week in Scotland High School Sports.
Monday, Aug. 25
- JV Soccer vs. Richmond (home), 5 p.m.
- Varsity Soccer vs. Richmond (home), 7 p.m.
Tuesday, Aug. 26
- Tennis at Richmond, 4 p.m.
- Cross Country at Cape Fear, 4:30 p.m.
- JV Volleyball at Richmond, 5 p.m.
- Varsity Volleyball at Richmond, 6:15 p.m.
Wednesday, Aug. 27
- Tennis at Gray’s Creek, 4 p.m.
- JV Volleyball vs. Fairmont (home), 4:30 p.m.
- Varsity Volleyball vs. Fairmont (home), 6 p.m.
- Varsity Soccer at Seventy-First, 6 p.m.
Thursday, Aug. 28
- JV Volleyball at Hoke County, 5 p.m.
- Varsity Volleyball at Hoke County, 6 p.m.
- JV Football vs Richmond (home), 6:30 p.m.
Friday, Aug. 29
- Varsity Football at Richmond, 7:30 p.m.