RALEIGH — The following Scotland County students earned a place on the N.C. State University Dean’s List for the Fall 2020 semester.

Kayla Elise Alford

James Edward Britt

Brian Shatswell

Richard Nicholas Murphy

Destiny Shinique Gibson

Beatrice Talesha Eddy

Ryan S Phillips

Hunter James Udelhoven

Bailey Elizabeth Sloop

Samuel James Poage

Shane Michael Dubbs