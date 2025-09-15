LAURINBURG — This week in Scotland High School sports.

Monday, Sept. 15

Tennis at Cape Fear, 4 p.m.

Varsity Soccer at Douglas Byrd, 6 p.m.

Tuesday, Sept. 16

JV Volleyball at Purnell Swett, 5 p.m.

Varsity Volleyball at Purnell Swett, 6 p.m.

Wednesday, Sept. 17

Tennis at Gray’s Creek, 4 p.m.

JV Soccer vs. South View (home), 5 p.m.

Varsity Soccer vs. South View (home), 7 p.m.

Thursday, Sept. 18

JV Volleyball vs. Lumberton (home), 5 p.m.

Varsity Volleyball vs. Lumberton (home), 6 p.m.

JV Football vs. Pinecrest (home), 6:30 p.m.

Friday, Sept. 19

Varsity Football at Pinecrest, 7:30 p.m.