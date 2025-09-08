LAURINBURG — This week in Scotland High School sports.

Monday, Sept. 8

Tennis at Purnell Sweet, 4 p.m.

Varsity Soccer at E.E. Smith, 6 p.m.

Tuesday, Sept. 9

JV Volleyball at Gray’s Creek, 5 p.m.

Varsity Volleyball at Gray’s Creek, 6 p.m.

Wednesday, Sept. 10

Tennis at Lumberton, 4 p.m.

Cross Country (home), 4 p.m.

JV Soccer at South View, 5 p.m.

Varsity Soccer at South View, 7 p.m.

Thursday, Sept. 11

JV Volleyball vs. Terry Sanford (home), 5 p.m.

Varsity Volleyball vs. Terry Sanford (home), 6 p.m.

Varsity Soccer at Westover, 6 p.m.

JV Football at Overhills, 6:30 p.m.

Friday, Sept. 12

Varsity Football vs. Overhills (home), 7 p.m.