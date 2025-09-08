LAURINBURG — This week in Scotland High School sports.
Monday, Sept. 8
Tennis at Purnell Sweet, 4 p.m.
Varsity Soccer at E.E. Smith, 6 p.m.
Tuesday, Sept. 9
JV Volleyball at Gray’s Creek, 5 p.m.
Varsity Volleyball at Gray’s Creek, 6 p.m.
Wednesday, Sept. 10
Tennis at Lumberton, 4 p.m.
Cross Country (home), 4 p.m.
JV Soccer at South View, 5 p.m.
Varsity Soccer at South View, 7 p.m.
Thursday, Sept. 11
JV Volleyball vs. Terry Sanford (home), 5 p.m.
Varsity Volleyball vs. Terry Sanford (home), 6 p.m.
Varsity Soccer at Westover, 6 p.m.
JV Football at Overhills, 6:30 p.m.
Friday, Sept. 12
Varsity Football vs. Overhills (home), 7 p.m.