Sycamore students earn honor roll status

Sycamore Lane Elementary announced its honor students for the second nine weeks.

A Honor Roll

— Fifth grade: Carmichael, Amaryia Jaihdyn; Cheek, Jordan Alexander; Singletary, Autumn C.

— Fourth grade: Holland, Sierra Ryelle; Kirkley, Robert Darnell; Labib, Mark Magid; Sorrells, Sarah Elizabeth

— Third grade: Anderson, Marianne Elizabeth; Bethea, Alexis Sandrena; Bittle, Lavonta TyQuez; Bruce, Jessica Carol; Clark, Ridge Irvin; Hartley, Jordan Jerrell; McCaskill, Andrew Max; Monroe, Joshua Devon; Oliver, Nadasiah Katrice; Smith, Braden Henry; Teasley, Nora Campbell

A/B Honor Roll

— Fifth grade: Anderson, Addison Grace; Campbell, Kamya Omega; Caulder, Autumn Lynn; Dunn, Dakota Sky; Hamilton, Kinsey Faith; Haywood, Macie Leigh; Martin, Mariya IyaniJazmin; McCallum, Ty’Tan Justice; McDuffie, Matthew Allen; McLaughlin, Egypt Nasir; Snipes, Mishaelle Marie; Zheng, Eric Zheng

— Fourth grade: Bowden, Nathaniel Gene; Briggs-Pratt, Arieyana Jai’Sha; Burris, Alexis Gail; Green, Terrencia Sa’Tesh; Jamison, Solace Raphael; Kelley, Za’Kyah Sanai; Knight, Kah`Jzere T.; McRae, Quentasia; Ogletree, Sincere; Patel, Om Ketan; Quick, Brianna Alizabeth; Rodriquez, Trinity Hope; Rogers, Brayden JoziNasir; Smith, Moriah Kamora; Taylor, Makenna Deann; West, Darius Tarell; Wright, Madison Nevaeh

— Third grade: Burris, Laiya Raine; Campbell, Mariya Arial; Clark, Adrianna Nichole; Covington, Rakeem Rashon; Ellis, Ijaa Destiny; Emanuel, Brayden Wayne; Horne, Ade’ Pharell; Legette-Gales, Seve Jamir; Lewis, Mark Anthony; Locklear, Aron; Locklear, Jacqueline Renee; Mariano, Kaydiance Ranee; Martin, Randi Ashlyn; Martin, Samani Desire; cGirt, Michael Ayden; Patterson, Aysani Saye’; Ramirez-Jacobs, Isabel Mae; Sandoval-Daubon, Karinah Joelyn; Smith, Antonijah Mekalya; Smith, Calley Louise; Snipes, Alexandria Nicole; Spears, Raziyah Latrice; Strickland, Mila; Tanner, Elizabeth Rachel; Taylor, Nasir Zamarcus; Varner, Anna Klaire; Witherspoon, Jason Jamonte; Zheng, Karen Wang

B Honor Roll

— Fifth grade: Murphy-Fulmore, Tyler Preston; Prince, Delicia Nicole; Quick, Jamesia Bernice Tianae; Smith, Josiah Amari; Townsend, Jeremi Jerrod

— Fourth grade: Carter, Matthew Allen

— Third grade: Pinkston, Ethan James